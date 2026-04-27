ВСУ понесли колоссальные потери под Гуляйполем в Запорожской области

ВСУ понесли огромные потери под Гуляйполем ВСУ понесли колоссальные потери под Гуляйполем в Запорожской области

Москва27 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе попыток удержать село Воздвижевку в Гуляйпольском районе на запорожском участке фронта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

В материале указывается, что речь идет о потерях в 210-м отдельном штурмовом полку и полку "Шквал".

По словам источника, Вооруженные силы России интенсивно разбивают украинские войска фугасными авиабомбами (ФАБ) и "Геранями".

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ из-за огромных потерь отвели часть боевиков из полка "Шквал" из Воздвижевки и окрестностей села на вторую линию обороны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают наступление в Гуляйпольском районе, уничтожен узел связи ВСУ.