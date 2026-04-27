Москва27 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе попыток удержать село Воздвижевку в Гуляйпольском районе на запорожском участке фронта.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
В материале указывается, что речь идет о потерях в 210-м отдельном штурмовом полку и полку "Шквал".
По словам источника, Вооруженные силы России интенсивно разбивают украинские войска фугасными авиабомбами (ФАБ) и "Геранями".
Ранее сообщалось, что командиры ВСУ из-за огромных потерь отвели часть боевиков из полка "Шквал" из Воздвижевки и окрестностей села на вторую линию обороны.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают наступление в Гуляйпольском районе, уничтожен узел связи ВСУ.