Москва13 апрВести.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают наступление в Гуляйпольском районе, уничтожен узел связи ВСУ. Об этом сами бойцы рассказали ИС "Вести".
Отмечается, что штурмовики смогли зайти с разных сторон.
Штурмовали дом с напарником. Окна заложены, бойницы сделаны. Двери хлопнули, вынесли. Ударили по нему, крыша развалиласьрассказал штурмовик с позывным Армян
Быстрые темпы наступления пехоты на участке поддерживаются огнем малой артиллерии. Поражение целей фиксируют расчеты беспилотников.
Сейчас группировка "Восток" направляется сторону Орехова. Впереди - Верхняя Терса, она является важным логистическим пунктом киевских формирований.
Российские подразделения освободили на минувшей неделе два населенных пункта в зоне специальной военной операции.