Российские бойцы уничтожили в районе Гуляйполя важный узел связи ВСУ

Москва13 апр Вести.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают наступление в Гуляйпольском районе, уничтожен узел связи ВСУ. Об этом сами бойцы рассказали ИС "Вести".

Отмечается, что штурмовики смогли зайти с разных сторон.

Штурмовали дом с напарником. Окна заложены, бойницы сделаны. Двери хлопнули, вынесли. Ударили по нему, крыша развалилась рассказал штурмовик с позывным Армян

Быстрые темпы наступления пехоты на участке поддерживаются огнем малой артиллерии. Поражение целей фиксируют расчеты беспилотников.

Сейчас группировка "Восток" направляется сторону Орехова. Впереди - Верхняя Терса, она является важным логистическим пунктом киевских формирований.

Российские подразделения освободили на минувшей неделе два населенных пункта в зоне специальной военной операции.