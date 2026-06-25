Москва25 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мирных жителей, оставшихся на подконтрольных киевскому режиму территориях, в качестве живого щита, сообщил ИС "Вести" военный эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, тех, кто не успел спрятаться в подвалах, выводят на открытую местность в самые уязвимые для украинских боевиков места.

Остатки мирных граждан, которые не успели спрятаться в подвалах и в других местах, зачастую их вытаскивают на открытые места, на наиболее уязвимые места, где в том числе установлены боевые точки ВСУ, с целью прикрытия, с целью того, что якобы русские не будут в этот момент наносить удары. То есть мирных жителей используют живым щитом сказал Михайлов

Тех, кто не подчиняется требованиям ВСУ, пытают, заявил эксперт.

И известны случаи, когда в специальном овраге производится расстрел и потом как бы сверху забрасывают всем, чем есть. То есть массовые погребения также известны… Я думаю, что после освобождения будут найдены захоронения, будут убиты, найдены мирные жители. И в информационной повестке то пленные рассказывают, то жители рассказывают, сколько там закопали в селах и так далее…То есть враг, он везде поступает как фашист, как бы там ни было отметил Михайлов

Ранее эксперт Алексей Ярошенко рассказал, что Киев через тему эвакуации мирных граждан пытается сформировать образ "злой" России для западных государств.