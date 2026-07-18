Москва18 июл Вести.На Украине уже давно не осталось военных автобусов, и Вооруженные силы Украины используют обычные гражданские автобусы для подвоза живой силы и снабжения к линии фронта. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Эксперт отметил, что практически вся гражданская логистика задействована в военных целях.

Давным-давно уже на Украине нет никаких военных автобусов, используются обычные автобусы, гражданские автобусы, которые в мирное время перевозили людей из точки А в точку Б. И вот эти автобусы сейчас активно используются ВСУ для того, чтобы подвозить живую силу к линии фронта, для того, чтобы перевозить снабжение, то есть фактически все гражданское, все, что было использовано в гражданской жизни для логистики, сейчас активно используется в военных целях заявил Ромачев

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что боевики Вооруженных сил Украины используют мирных жителей, оставшихся на подконтрольных киевскому режиму территориях, в качестве живого щита.