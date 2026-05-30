Москва30 мая Вести.Гражданские предприятия, располагающиеся поблизости с военными заводами, на Украине используют под нужды "оборонки", заявил ИС "Вести" разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

Предприятия, находящиеся рядом с военными заводами и цехами по производству вооружения, в 95% случаев на Украине используют непосредственно для этих же заводов, потому что гражданский сектор и обычный бизнес давным-давно оттуда съехали. И пустые предприятия используются как склады военной техники, запчастей для производства вооружения. Естественно, обычная автомойка на пятый год военных действий не будет функционировать как автомойка, находясь рядом с предприятием вооружения Украины сказал он

На данный момент промышленность на Украине как таковая вымерла, все производство переведено на военные рельсы, заявил гендиректор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Мы видим, как украинская промышленность фактически вымерла, и поэтому все заказы идут со стороны государства для обеспечения фронта, чтобы снабжать ВСУ. Гражданские, которые могли создавать какой-то продукт для мирных граждан, давно либо ушли, либо были мобилизованы в ВСУ. Даже не осталось фактически сил, чтобы создавать что-то новое для мирной жизни. Вся гражданская инфраструктура, даже почта, была использована, чтобы снабжать фронт оборудованием, запасами, военной техникой. Так или иначе любое гражданское производство сейчас перестроено на военные рельсы констатировал он

