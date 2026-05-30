Москва30 мая Вести.Ракеты "Орешника" обладают масштабной разрушительной мощностью, заявил ИС "Вести" разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

Кинетическая энергия сотен килограмм металла на такой скорости чудовищно разрушительна. При этом не ядерные последствия приемлемы для ведения боевых действий, для сохранения территории. Когда сотни килограмм металла входят в землю на такой скорости, то она [ракета] проходит практически в 4-5 этажей вглубь территории, куда попадает. Это очень страшное оружие заявил он

При этом в ядерном исполнении "Орешник" будет еще более грозным оружием, подчеркнул он.

Я, честно говоря, надеюсь, что мы не увидим "Орешник" в ядерном исполнении, потому что последствия от него будут такие, о которых уже шутить никто не захочет констатировал Потапов

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлена попытка украинских средств противовоздушной обороны перехватить "Орешник". Кадры были сняты очевидцем во время удара возмездия по Киевской агломерации после теракта в Старобельском колледже в ЛНР.