"Сопоставимы с ядерным оружием": эксперт рассказал, на что способны "Орешники" Политолог Кошкин сравнил ракеты "Орешник" с ядерным оружием

Москва25 мая Вести.Российский ракетный комплекс "Орешник" сочетает точность обычного оружия с мощностью, близкой к тактическому ядерному. Об этом заявил в беседе с ИС "Вести" завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник Андрей Кошкин.

По его словам, применение "Орешника" вызвало в мире "психологический шок". Если комплекс снарядить еще более серьезными средствами уничтожения, то по мощности он будет приближаться к тактическому ядерному оружию, считает эксперт.

Между конвенциональным оружием и тактическим ядерным оружием есть некая ниша, которую и заняли ракеты средней дальности "Орешник", которые по своей мощи, организованности и точности применения, наверное, сопоставимы уже с ядерным оружием подчеркнул Кошкин

Он добавил, что применение этого высокоточного оружия свидетельствует о серьезных намерениях РФ решить проблемы уничтожения целей.