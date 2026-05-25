Москва25 мая Вести.Преимуществами российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" являются скорость полета ее боевых частей (БЧ), точность поражения целей и неядерное исполнение. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" главный редактор портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

Главной особенностью баллистической ракеты средней дальности "Орешник" он назвал разведение нескольких боеголовок в экзосфере на высоте где-то 80-100 километров.

Разводятся именно кинетические боеголовки - то есть не специальные БЧ. То есть это возможность применения такого типа ракеты именно с обычным вооружением. Фактически на тех скоростях, с которым входят, как мы видели, именно кинетические части "Орешника" в атмосферу - тут, в общем-то, никакая взрывчатка глобально не нужна сказал Дрозденко

При этом количество разводимых боевых частей и их скорость не позволяет сбить их никаким ныне существующим средствам противовоздушной обороны (ПВО), включая самые современные.

"Орешник" работает на таких скоростях, что ему не надо обходить район ПВО. Он просто его прошивает насквозь отметил эксперт

Неядерную боевую часть (БЧ) "Орешника" эксперт назвал еще одним большим преимуществом этой ракеты.

Большой плюс "Орешника" - это именно неядерная боевая часть. То есть возможность наносить глобальное, серьезное поражение на большой дальности, не применяя ядерного оружия. Потому что мы понимаем, что ядерное оружие – это не просто технический порог, это еще и психологический порог вооружений сказал эксперт

Дрозденко добавил: ракета "Сармат" также может применять и кинетическую, и специальную боевую часть.

Только она уже имеет глобальную дальность подчеркнул эксперт

Еще одной особенностью "Орешника" в отличие от многих баллистических ракет эксперт назвал его высокую точность по поражению целой группы целей.

Каждая из этих боевых частей, которые разводятся на высоте условного космоса или экзосферы - то есть это примерно 80-120 километров по траектории, наводится самостоятельно, и каждая на свою цель. С этого момента идет разделение, выделение этих боевых частей, и они уже идут группами каждый в свою [цель]. Но, учитывая, что мы уже наносили три удара "Орешником", в принципе, они были более чем высокоточные. То есть они не разлетелись, вроде как бы из космоса, но никто не разлетелся хотя бы даже на километры в сторону. То есть поражалась цель с очень высокой точностью. Это тоже очень важно отметить подытожил Дрозденко

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил бессилие западных средств ПВО на Украине перед новым оружием РФ.