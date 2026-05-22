Политтехнолог Петров считает, что РФ может ударить "Орешником" по Киеву

Москва22 мая Вести.Россия якобы может нанести удар гиперзвуковой ракетой "Орешник" по Киеву или атаковать Львов ядерным оружием, считает украинский политтехнолог Владимир Петров. По его мнению, так РФ продемонстрирует свое превосходство над киевским режимом и заставит Европу вести переговоры об окончании украинского конфликта активнее.

Для меня удар по Киеву ракетой "Орешник" или ядерный удар по Львову очевидны в ближайшие недели, а то и дни написал Петров в своем Telegram-канале

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не видит необходимости в использовании ядерного оружия в ходе специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул, что Москва сохраняет хладнокровие, несмотря на попытки спровоцировать ее на ошибки. Путин выразил надежду, что на подобный шаг идти не придется.