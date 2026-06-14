Эксперт Ромачев: экономика Украины перестроена на военные рельсы Эксперт Ромачев рассказал, на чем сегодня строится экономика Украины

Москва14 июн Вести.Украинская экономика уже перестроилась на военные рельсы для быстрого снабжения военнослужащих. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

По его словам, было принято решение использовать инфраструктуру "Новой Почты", так как она является отлаженным инструментом.

Украинская экономика уже давно-давно перестроилась на военные рельсы, и фактически все частные предприятия, не только государственные, но и частные, хочу на это обратить внимание, давно-давно используются в военной инфраструктуре для того, чтобы быстро военнослужащие смогли получать снабжение. Было принято решение использовать инфраструктуру "Новой Почты", потому что это достаточно эффективный инструмент, уже отлаженный в гражданские времена. Она работает исключительно на снабжении линии фронта, для снабжения ВСУ, военной техники, для снабжения военнослужащих боекомплектами отметил Степанов

Эксперт назвал это одной большой военной машиной текущего периода.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал сумму для восстановления экономики Украины. Глава государства также заявил, что европейские эксперты знают, сколько времени понадобится для этого процесса.