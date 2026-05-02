Политолог Ищенко: экономика Украины была уничтожена еще до 2022 года

Политолог Ищенко заявил, что экономика Украины была уничтожена еще до начала СВО Политолог Ищенко: экономика Украины была уничтожена еще до 2022 года

Москва2 мая Вести.Вся тяжесть конфликта на Украине легла на страны Запада, так как экономика Киева была уничтожена еще до 2022 года. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог Ростислав Ищенко.

Он отметил, что вести боевые действия Украина не могла в силу нехватки средств.

Когда они фактически начали войну, экономически-то Украина ее не могла вести, она могла только единственное, что мобилизовать более-менее успешно пушечное мясо, что она до сих пор делает. Но экономика ее была уничтожена еще до 2022 года благополучно самим украинским правительством. Значит, соответственно, вся экономическая и финансовая тяжесть войны однозначно падала на Запад сказал Ищенко

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные политики сделали из Украины свою отмывочную базу.