Москва2 маяВести.Вся тяжесть конфликта на Украине легла на страны Запада, так как экономика Киева была уничтожена еще до 2022 года. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог Ростислав Ищенко.
Он отметил, что вести боевые действия Украина не могла в силу нехватки средств.
Когда они фактически начали войну, экономически-то Украина ее не могла вести, она могла только единственное, что мобилизовать более-менее успешно пушечное мясо, что она до сих пор делает. Но экономика ее была уничтожена еще до 2022 года благополучно самим украинским правительством. Значит, соответственно, вся экономическая и финансовая тяжесть войны однозначно падала на Западсказал Ищенко
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные политики сделали из Украины свою отмывочную базу.