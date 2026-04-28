Москва28 апр Вести.Военный конфликт для Украины не более, чем игра. Никто не считает человеческие жизни и деньги, которые уходят на боевые действия, заявил журналист ИС "Вести" Денис Давыдов.

Он обратил внимание, что европейские страны находятся в огромном минусе на фоне конфликта на Украине. Госдолг у Франции и Италии, как отметил журналист, уже переваливает за три триллиона евро.

Вот те деньги – 90 млрд [евро] для Украины, о которых мы говорим, это же тоже кредитные деньги. Но при этом сейчас европейским обывателям вкладывают в голову вот это сочетание – "кредит для Украины". Хотя для Украины это подарок. Украина получит просто так эти деньги – 90 млрд. Кредит берет Европа, чтобы передать Украине. Европейские граждане будут обслуживать этот кредит, будут платить по долгам и 90 млрд, потом 30 млрд евро процентов им нужно будет заплатить. Там, конечно, есть оговорка, когда Россия начнет выплачивать репарации Украине, тогда Украина начнет оплачивать этот кредит. Ну, то есть никогда сказал Давыдов

Журналист отметил, что переданных Украине средств не хватает, и глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден вновь просить средства у Европы.

И выгодно, конечно же, дальше продолжать и продолжать вкладывать деньги в Европу европейскому руководству, потому что мы знаем, что деньги там разворовываются, и не беспочвенно европейские граждане предполагают, что не без помощи европейского руководства. То есть, в такой доле может находиться европейское руководство, превратив Украину просто в прачечную по отмыванию денег подчеркнул журналист

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украине может хватить ресурсов для продолжения боевых действий только до июня.