Журналист Давыдов заявил, что Прибалтика не хочет отрываться от пуповины США Журналист Давыдов: прибалты не хотят отрываться от американской пуповины

Москва28 апр Вести.Европа стремиться создать собственный военный союз по типу НАТО, однако не все страны готовы разорвать связь с США, заявил журналист ИС "Вести" Денис Давыдов.

Страны Прибалтики, как отметил он, не хотят прекращать сотрудничество с Америкой.

Прибалты, они не хотят отрываться от этой американской пуповины, хотят сохранить связь. И, конечно, европейцам будет трудно договориться о каком-то таком своем военном блоке. Противоречий много, например, не все готовы выделять какие-то огромные деньги на оборону сказал Давыдов

По словам журналиста, глава киевского режима Владимир Зеленский "суетится", чтобы военный блок из стран ЕС все-таки состоялся.

Зеленский говорит о том, что объединяться можно как бы не всей Европе, а в такие мини-блоки тех стран, которые согласны идти на те или иные условия отметил он.

Также Давыдов заявил, что Украина стала "прачечной" по отмыванию денег. Как отметил журналист, переданных Европой 90 миллиардов евро не хватит стране надолго.