Госдолг Франции и Италии превысил отметку в €3 трлн

Москва22 апр Вести.Государственный долг Франции и Италии превысил порог в 3 триллиона евро. Об этом свидетельствуют данные европейской статистической службы за 2025 год.

По данным Евростата, если на конец 2024 года единственной страной ЕС с задолженностью свыше 3 триллионов евро была Франция, то в 2025-м к ней присоединилась и Италия. За год госдолг Франции вырос до 3,5 триллиона евро, а Италии — до 3,1 триллиона евро.

Отмечается, что к критической отметке приближается и госдолг Германии, который в 2025 году увеличился до 2,8 триллиона евро.

Совокупный государственный долг Европейского союза в целом достиг 15,4 триллиона евро. При этом сократить сумму задолженности удалось только 4 из 27 стран объединения: Дании (на 4,5%), Ирландии (на 2,6%), Греции (на 0,6%) и Кипру (на 7,9%).

Ранее сообщалось, что госдолг России по итогам 2025 года стал самым низким среди стран "Большой двадцатки" — всего 18% ВВП. Около 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное — на региональные власти.