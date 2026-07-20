Москва20 июл Вести.Украина превратила свою страну в большую антенну, комбинируя военные и гражданские радиолокаторы, а также интегрируя данные с НАТО. Об этом заявил ИС "Вести" журналист, автор по военно-технической тематике Александр Тимохин.

По словам эксперта, это позволяет обнаруживать и отражать массированные атаки дронов, которые находят коридоры в радиолокационных полях. Тимохин добавил, что России придется сделать тоже самое, чтобы защитить свою инфраструктуру и экономику.

Потому что они могут любое количество вот этих дешевых картонных беспилотников бросить на удар, посмотреть, где мы их видим, где мы их не видим, даже без помощи НАТО разведки, без помощи каких-то там высокотехнологичных средств просто увидеть, где мы по ним стреляем, где не стреляем, найти коридоры в нашу оборону, на нашей территории … Соответственно, необходима сплошная зона обнаружения, которая должна охватывать всю страну. Поскольку она должна быть сплошной, то там тоже нужны будут дешевые решения. Украина у себя такую систему построила. Она там комбинирует как излучающие средства в виде радиолокаторов военного, гражданского назначения, так и неизлучающие средства … То есть они это все увязали в одну систему, все эти потоки данных вместе с разведкой НАТО льют в одни дата-центры, обрабатывают их, и они превратили всю свою страну в большую антенну. Нам придется сделать то же самое, если мы хотим, чтобы мы отбивали эти атаки, чтобы мы сохраняли свою инфраструктуру, свою экономику. Вот так вот будет изменяться противовоздушная оборона рассказал Тимохин

Эксперт отметил, что классические зенитно-ракетные комплексы дорогие и сложные с длительным циклом производства уступают новым подходам, где обнаруживается все, что есть в стране.

Тимохин также заявил, что стоимость поражения дрона сегодня стала критичной. По мнению эксперта, современные дроны в некоторых случаях стоят дешевле бюджетного автомобиля и тратить на их уничтожение ракету становится экономически нецелесообразно.