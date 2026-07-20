Москва20 июл Вести.Критичным фактором в противовоздушной обороне (ПВО) становится стоимость поражения одного беспилотного аппарата. Об этом заявил ИС "Вести" журналист, автор по военно-технической тематике Александр Тимохин.

Эксперт считает, что современные дроны в некоторых случаях стоят дешевле бюджетного автомобиля и тратить на их уничтожение ракету становится экономически нецелесообразно.

Сейчас критичным становится, во-первых, стоимость поражения одного беспилотного летательного аппарата. Если раньше у нас использовалось одна или две зенитных ракеты, чтобы сбить либо дорогой реактивный самолет, либо дорогую ракету, то сейчас стоимость вот этого вот беспилотника в некоторых случаях существенно меньше, чем бюджетный автомобиль, и тратить на него зенитную ракету просто невозможно по экономическим соображениям. Средства поражения должны стать дешевыми. Вот сейчас, например, в топе можно сказать, средства поражения это другие беспилотники-перехватчики, так называемые, очень компактные, очень недорогие, с небольшой достаточно дальностью, но скоростные, достаточно для того, чтобы перехватить вот этот самолет-снаряд