Москва20 июл Вести.Реактивные дроны-камикадзе перенасыщают ПВО и вопрос борьбы с ними остается открытым. Об этом заявил ИС "Вести" старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.

По словам эксперта, такие беспилотники запускаются все в большем количестве и существующие зенитные комплексы просто не справляются с таким числом целей.

Пытаются создавать более дешевые системы, то есть ПРО, ПВО, но на это нужно время, на это нужно опять же испытания и прочее. Опять же развитие ракет-дронов тоже не останавливается, они стоят на месте, развиваются. То есть все активнее начинает применяться реактивные дроны. Фактически, это малогабаритные, дешевые крылатые ракеты получается, которые сбивать-то можно, но их запускается все больше и больше, и, соответственно, с зенитным комплексом очень тяжело с ними бороться, просто они перенасыщаются. На данный момент этот вопрос именно, как бороться со все увеличивающимся количеством средств от этого поражения, то есть ракет баллистических, беспилотных этих дронов-камикадзе, он так и остается нерешенным рассказал Лямин

Ранее боец СВО рассказал, как увел РСЗО "Град" от дрона-камикадзе. По его словам, он получил госнаграду за храбрость после того, как сумел увести установку из-под атаки.