Боец "Востока" Леха: дроны-камикадзе и мины – главные проблемы танков в зоне СВО

Боец "Востока" назвал мины и дроны главными проблемами танков на поле боя Боец "Востока" Леха: дроны-камикадзе и мины – главные проблемы танков в зоне СВО

Москва4 мая Вести.Главными проблемами для российских танков на поле боя в зоне проведения СВО являются мины и дроны-камикадзе. Об этом ИС "Вести" рассказал танкист 68-го гвардейского армейского корпуса, боец группировки "Восток" с позывным Леха.

По его словам, танк – основная сила подавления огневых точек противника в зоне проведения спецоперации.

С таким калибром тяжело как-то посоревноваться. В основном проблемы у танка — это мины и дроны-камикадзе поделился Леха

Ранее Герой России Евгений Поддубный обратил внимание на слабую антидроновую защиту украинских танков. Он отметил, что это играет на руку бойцам ВС РФ, которые совершают результативные боевые вылеты даже в откровенно нелетную погоду.