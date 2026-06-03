Военкор рассказал, как можно переломить ход боевых действий в зоне СВО Военкор заявил о необходимости блокировать всю помощь извне Украине

Москва3 июн Вести.Без блокирования района боевых действий, в который входит вся территория Украины, российским подразделениям будет сложно продвигаться вперед. Такое мнение высказал военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков.

По его словам, чтобы переломить ход войны, необходимо продвигаться вперед, что и делают Вооруженные силы РФ, однако освобожденная территория "не все решает", потому что дроны противника достают до целей, которые находятся в глубоком тылу.

На мой взгляд, без блокирования района боевых действий, в который входит вся Украина, нам будет сложно. Мы идем к этому, мы наносим удары и по объектам энергетической сети, и по коммуникациям… От нас идут боевые части, ротация, боеприпасы, и от них через границу, которую мы еще не перекрыли, украинскую, с пятью государствами, которые оказывают помощь Украине объяснил Сладков

Ранее украинский эксперт заявил, что использование Вооруженными силами РФ гиперзвуковых ракет "Циркон" при ударах по военным объектам стало проблемой для Украины. По его словам, российская армия впервые массово применила эти ракеты.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что российская армия нанесла удары по десяти предприятиям ОПК Украины, а также по трем территориальным центрам комплектования в Киеве.