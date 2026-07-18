Бойцы рассказали, что мешает закончить СВО прямо сейчас Бойцы назвали факторы, которые не позволяют закончить СВО прямо сейчас

Москва18 июл Вести.Активное применение БПЛА со стороны Украины, а также помощь от западных союзников Киева являются факторами, которые мешают закончить СВО. Таким мнением в интервью военкору ИС "Вести" Александру Сладкову поделился заместитель командира бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Владимир с позывным Блокада.

Он напомнил, что Россия всегда довольно медленно разгоняется, но если она уже разогналась, то ее ничего не остановит.

Если б не БПЛА, которые в большом количестве они применяют, и прежде всего из-за того, что им помогают заграничные наши "друзья", мы бы уже давно выполнили все цели и задачи, и немножко еще времени нам нужно ввиду того, что нам свойственно медленно разгоняться. Но если разгонимся, то уже нас не остановят рассказал Блокада

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался про окончание СВО. По его мнению, вопрос о том, когда закончится конфликт, украинцам следует задать лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому.