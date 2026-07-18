Москва18 июл Вести.Бойцы ВСУ "не вывозят" стрелкового боя с ВС РФ и не понимают, как можно так идти вперед. Об этом в интервью военкору ИС "Вести" Александру Сладкову рассказал заместитель командира бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Владимир с позывным Блокада.

Он добавил, что бывают моменты, когда украинские солдаты прямо во время боя вступают в словесную перепалку с нашими бойцами, удивляясь их напору.

Штурмовые подразделения наши продвигаются очень хорошо и плотно. Стрелковый бой. С какого боя они не везут? От слова совсем не везут. Они не понимают, как так можно. Было такое, что мы сами с ними в окопах перекрикивались. Они говорят: "… Куда вы прете? Куда вас столько прет?" То есть они не понимают, как так в одночасье человек может отключить режим самосохранения и просто у него адреналиновый занавес, он идет, идет, идет вперед объяснил Блокада

Ранее боец с позывным Счастливчик рассказал о том, как сейчас выглядит продвижение бойцов ВС РФ. По его словам, одним из ключевых моментов является выявление позиций противника и занятие определенных точек.