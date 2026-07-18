Боец рассказал, что встречал на фронте детей политиков Боец рассказал, представителей каких профессий встречал в зоне СВО

Москва18 июл Вести.В боевых действиях участвуют представители самых разных профессий: экономисты, юристы, архитекторы, археологи и бывшие госслужащие. Об этом в интервью военкору ИС "Вести" Александру Сладкову рассказал заместитель командира бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Владимир с позывным Блокада.

Есть экономисты, юристы, архитекторы, археологи, бывшие служащие регионального, федерального уровня даже есть рассказал Блокада

Сладков спросил его, видел ли он на фронте детей "больших" политиков. Блокада ответил:

Я встречал. Не буду озвучивать кого, но встречал заявил боец

Ранее боец с позывным Счастливчик рассказал, как поменялся состав штурмовых групп на СВО. По его словам, теперь численность такого подразделение – всего один человек.