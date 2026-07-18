Москва18 июл Вести.Размер штурмовой группы ВС РФ в зоне спецоперации сократился до одного человека. Такой информацией в интервью военкору ИС "Вести" Александру Сладкову поделился командир бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Иван с позывным Счастливчик.

Он пояснил, что одному бойцу проще добраться до места назначения. В свою очередь, Сладков спросил Счастливчика, не надежнее ли отправлять двух человек, чтобы они прикрывали друг друга. Боец ответил, что нет.

В плане продвижений, проще идти одному. Ты четко идешь до цели, ты уже не отвлекаешься. Стараемся больше прочищать маршруты, чтобы люди уже заходили не в контакт, не в те позиции, где противник сидит и держит оборону. А сама тактика подбирается, что если контакт, то мы не завязываем, оттягиваем ребят. Все остальное делает артиллерия и БПЛА объяснил Счастливчик

Ранее боец с позывным Блокада рассказал о перестрелках на коротких дистанциях между ВС РФ и ВСУ. По его словам, противник "не вывозит" такого столкновения.