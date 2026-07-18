Командир бригады "Север" рассказал, как сейчас происходит продвижение на фронте Боец ВС РФ объяснил, как сейчас происходит продвижение на фронте

Москва18 июл Вести.Задача бойцов на фронте сейчас – не штурм, а занятие определенных точек на карте и передача информации о позициях противника. Об этом в интервью военкору ИС "Вести" Александру Сладкову рассказал командир бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Иван с позывным Счастливчик.

Он добавил, что такая ситуация сложилась из-за тотального контроля неба российскими и украинскими БПЛА.

Их [бойцов] задача не штурмовать, не обозначать себя, а докладывать и позиции, грубо говоря, точки на карте занимать. … Развитие БПЛА с двух сторон из-за этого. Потому что неба тотальный контроль идет с двух сторон. И пройти незамеченным, и, если тебя заметили, летит туда все ... Либо мы противника, если заметим, то мы в противника поднимаем все позиции. Точно так же делает и противник заявил Счастливчик

Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров подчеркнул важность развития перехватчиков БПЛА. Он заявил, что РФ должна быть на шаг впереди противника в этом направлении.