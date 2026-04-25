Начальник разведки сообщил, что тактика "просачивания" стала основной в зоне СВО Разведчик с позывным Ураган: тактика "просачивания" стала основной в зоне СВО

Москва25 апр Вести.Российские подразделения стали чаще всего применять тактику "просачивания" из-за увеличения площади "зоны смерти". Об этом начальник разведки бригады с позывным Ураган сообщил в интервью ИС "Вести".

Прежняя тактика, при которой каждый дом приходилось зачищать от противника, теперь неэффективна - ситуация не изменится, пока не начнется движение фронта, подчеркнул он.

Из-за увеличенной "килл-зоны", то есть мертвой зоны, где господствуют дроны, [где] практически не выживают люди, оно сейчас все перешло в эту тактику просачивания. Наши просочились вперед, противник еще остался позади на своих позициях, и дальше кто кого пересидит. Не получится, как раньше, идти по улице, зачищать каждый дом, потому что [имеется] повсеместный контроль с воздуха рассказал Ураган

Разведчик отметил, что бойцы при полном обмундировании проходят вглубь территории противника.

Вместе с рюкзаком в районе 50-60 килограммов, проходить до самых дальних точек. Дальше уже на экономии, и дальнейшая доставка снабжения по воздуху осуществляется: если на ближней точке отсюда, еще разносится ногами; на дальние точки – только по воздуху добавил он

Ранее Минобороны РФ сообщало, что раненный младший сержант в зоне СВО смог самостоятельно оказать себе первую помощь и уничтожил гранатометный расчет украинских боевиков.