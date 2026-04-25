Москва25 апр Вести.Младший сержант Александр Ковышкин вступил в бой, получил пулевое ранение, самостоятельно оказал себе помощь и уничтожил гранатометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны.

Штурмовое подразделение Ковышкина захватило позицию противника​​​. Младший сержант одним из первых зашел в траншеи противника и вступил в бой с превосходящими силами ВСУ.

В стрелковом бою Александр получил пулевое ранение. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил зачищать позиции от боевиков... Ковышкин уничтожил несколько вражеских боевиков и расчет АГС отмечает Минобороны

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям Ковышкина российская штурмовая группа в кратчайшие сроки овладела новыми рубежами, заключает Минобороны.