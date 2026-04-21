Минобороны: боец доставил машину с боеприпасами на передовую под обстрелом ВСУ

Москва21 апр Вести.Рядовой Андрей Вороньков вывел груженный боеприпасами автомобиль из-под артиллерийского огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) и доставил боеприпасы и продовольствие на линию боевого соприкосновения, сообщает Минобороны.

Автомобиль Воронькова неоднократно подвергался минометному обстрелу и ударам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны противника. При выполнении боевой задачи Вороньков лично уничтожил FPV-дрон ВСУ, а затем, маневрируя на груженном автомобиле, вывел его из-под артиллерийского огня ВСУ и своевременно доставил груз отмечает Минобороны

Между тем российская армия продолжает продвигаться по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции (СВО).