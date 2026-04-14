Москва14 апр Вести.Разведгруппа ВС РФ захватила в плен боевиков ВСУ с важной документацией. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи во вражеском тылу разведгруппа гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова наткнулась на пункт временной дислокации ВСУ. Рядом с ним стоял автомобиль, куда боевики грузили коробки с документацией.

Оценив обстановку, Дмитрий принял решение захватить пленных вместе документами и на их же машине вернуться к своим. Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков. говорится в сообщении Минобороны РФ

Пленных связали и погрузили в автомобиль, после чего группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула вражеский тыл. Украинских боевиков и документы доставили в распоряжение российских войск.

Благодаря бумагам и показаниям боевиков стали известны места дислокации формирований ВСУ, что позволило ВС РФ ракетными ударами ликвидировать большое количество живой силы и техники на позициях противников.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России после окончания перемирия продолжили проведение специальной военной операции.