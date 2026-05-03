Москва3 маяВести.Младший сержант Владимир Губенко вынес из-под артиллерийского огня двоих раненых сослуживцев, сообщает Минобороны.
Подразделение Губенко во время разведки попало под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), несколько военнослужащих получило осколочные ранения.
Владимир под огнем артиллерии ВСУ вынес двоих военнослужащих и оперативно оказал им первую медицинскую помощь. Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Владимира Губенко жизни товарищей спасеныотмечает Минобороны
Между тем рядовой Сергей Тамман под огнем противника скрытно подобрался к позиции ВСУ и уничтожил троих украинских боевиков.
Благодаря мужеству и профессионализму Таммана уничтожен минометный расчет противника, заключает Минобороны.