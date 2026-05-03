Минобороны сообщило о подвиге бойцов Губенко и Таммана в зоне СВО

Минобороны: бойцы Губенко и Тамман совершили подвиг в зоне СВО Минобороны сообщило о подвиге бойцов Губенко и Таммана в зоне СВО

Москва3 мая Вести.Младший сержант Владимир Губенко вынес из-под артиллерийского огня двоих раненых сослуживцев, сообщает Минобороны.

Подразделение Губенко во время разведки попало под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), несколько военнослужащих получило осколочные ранения​​​.

Владимир под огнем артиллерии ВСУ вынес двоих военнослужащих и оперативно оказал им первую медицинскую помощь. Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Владимира Губенко жизни товарищей спасены отмечает Минобороны

Между тем рядовой Сергей Тамман под огнем противника скрытно подобрался к позиции ВСУ и уничтожил троих украинских боевиков.

Благодаря мужеству и профессионализму Таммана уничтожен минометный расчет противника, заключает Минобороны.