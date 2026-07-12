Москва12 июлВести.Российские военные уничтожили крупное скопление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря оперативной разведке, проведенной оператором беспилотного летательного аппарата (БПЛА) младшим лейтенантом Андреем Ивановым.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, младший лейтенант, действуя на одном из важных тактических направлений, осуществлял воздушную разведку местности, искал целей и корректировал огонь российских артиллерийских и танковых расчетов. Он смог выявить хорошо замаскированное сосредоточение техники ВСУ, которая была подготовлена для атаки на позиции российских войск.
В Минобороны уточнили, что после обнаружения Иванов незамедлительно передал полученную информацию на командный пункт. Затем он продолжил корректировать действия артиллерийских подразделений, проводя видеофиксацию огневого поражения обнаруженных объектов.
Как отметили в оборонном ведомстве, в результате артиллерийских ударов техника и личный состав ВСУ были успешно уничтожены.
Ранее сообщалось, что по штабу разведки ВСУ на запорожском направлении нанесен удар, ликвидированы 18 военнослужащих.