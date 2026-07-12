Минобороны РФ заявило об уничтожении техники ВСУ благодаря разведке Минобороны: разведка БПЛА ВС России привела к уничтожению техники ВСУ

Москва12 июл Вести.Российские военные уничтожили крупное скопление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря оперативной разведке, проведенной оператором беспилотного летательного аппарата (БПЛА) младшим лейтенантом Андреем Ивановым.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, младший лейтенант, действуя на одном из важных тактических направлений, осуществлял воздушную разведку местности, искал целей и корректировал огонь российских артиллерийских и танковых расчетов. Он смог выявить хорошо замаскированное сосредоточение техники ВСУ, которая была подготовлена для атаки на позиции российских войск.

В Минобороны уточнили, что после обнаружения Иванов незамедлительно передал полученную информацию на командный пункт. Затем он продолжил корректировать действия артиллерийских подразделений, проводя видеофиксацию огневого поражения обнаруженных объектов.

Как отметили в оборонном ведомстве, в результате артиллерийских ударов техника и личный состав ВСУ были успешно уничтожены.

Ранее сообщалось, что по штабу разведки ВСУ на запорожском направлении нанесен удар, ликвидированы 18 военнослужащих.