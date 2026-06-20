Москва20 июн Вести.Военнослужащие войск беспилотных систем группировки "Запад" на краснолиманском направлении ликвидировали пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), откуда производилась координация ударов по позициям российских войск и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие расчета ударных беспилотников "Молния-2" войск беспилотных систем в составе 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ликвидировали личный состав и уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении говорится в сообщении

Так, один обнаруженный в ходе разведки замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ находился в жилой застройке. Было установлено, что оттуда осуществлялась координация полетов многоцелевых ударных и разведывательных дронов, которые украинские боевики применяли для разведки и нанесения ударов по позициям российских войск, а также объектам гражданской инфраструктуры.

Благодаря профессиональной выучке и слаженности действий военнослужащих РФ пункты управления дронами ВСУ и личный состав противника были успешно уничтожены.

Это позволило существенно снизить возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов на данном участке фронта резюмировали в МО РФ

Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали беспилотный катер ВСУ в Черном море с применением беспилотника "Герань".