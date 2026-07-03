Москва3 июл Вести.Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары по выявленным объектам были нанесены FPV-дронами и тяжелыми беспилотниками самолетного типа "Молния".

В результате боевой работы уничтожены пункты управления, оборудование связи, позиции операторов и расчеты БПЛА ВСУ, а также боеприпасы и снаряжение говорится в заявлении ведомства

В МО РФ также отметили, что ликвидация подобных объектов снижает возможности неприятеля по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов, а также позволяет продвинуться штурмовым подразделениям "Востока".

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что бойцы "Восточной" группировки уничтожили 27 пунктов управления беспилотной авиацией и семь станций спутниковой связи Starlink ВСУ.