Москва3 июлВести.Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары по выявленным объектам были нанесены FPV-дронами и тяжелыми беспилотниками самолетного типа "Молния".
В результате боевой работы уничтожены пункты управления, оборудование связи, позиции операторов и расчеты БПЛА ВСУ, а также боеприпасы и снаряжениеговорится в заявлении ведомства
В МО РФ также отметили, что ликвидация подобных объектов снижает возможности неприятеля по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов, а также позволяет продвинуться штурмовым подразделениям "Востока".
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что бойцы "Восточной" группировки уничтожили 27 пунктов управления беспилотной авиацией и семь станций спутниковой связи Starlink ВСУ.