Российский боец рассказал, как разведка дронами поменяла характер боев на СВО Командир батальона: выявление противника теперь происходит без прямого контакта

Москва31 мая Вести.Разведка на линии боевого соприкосновения сейчас ведется в основном с помощью беспилотников, и это сильно изменило характер боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир батальона беспилотных систем 137-й отдельной штурмовой бригады "Урал" с позывным Бурый.

В начале специальной военной операции, по его словам, бои часто возникали после прямого столкновения разведгрупп с противником. Сейчас преобладает разведка с помощью беспилотников.

В 2022 году было больше стрелковых боев. Очень много мы проводили разведывательно-поисковых действий и, пока сами не встретимся с противником, можно сказать, не выявляли его. Сейчас разведка на линии боевого соприкосновения проводится исключительно дронами, ввиду этого сейчас на линии боевого соприкосновения намного тяжелее находиться, намного опаснее. Раньше - да, мы вплотную подходили, и начинался стрелковый бой отметил командир батальона

Помимо разведки беспилотчики 137-й бригады занимаются доставкой провизии бойцам на линии боевого соприкосновения и выполняют другие задачи. Например, дронами с термической боевой частью выжигают лесополосы перед продвижением штурмовиков.

Эта зажигалка применяется для выкуривания противника в лесополосах. Деревья обросли листвой, очень плохо видно. Перед тем, как наши штурмовые группы проходят по лесополосам, мы с данной зажигалкой пролетаем по ней. И сухая трава, сухие ветки - все это загорается. И противнику создаются такие условия, что он не может там находиться сообщил комбат

Военнослужащие его батальона находят на поле боя разрушенные дроны противника, заново собирают их и применяют против врага.