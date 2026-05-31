Москва31 маяВести.Возраст штурмовика, готового к выполнению боевых задач, начинается с 23 лет. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир 137-й отдельной штурмовой бригады "Урал" генерал-майор Александр Юдин.
137-я штурмовая бригада формировалась уже во время специальной военной операции (СВО) непосредственно в зоне ее проведения. 1 октября 2023 года часть приступила к исполнению обязанностей.
У меня в бригаде табу: штурмовик начинается с 23 лет. Все, кто приходит в 18 лет, 19, 20 и до 23-х - они у меня занимаются в подразделениях материально-технического обеспечения, во всех подразделениях бригады, которые существуют. Им 23 - все, он уже штурмовик, подготовлен, как положенорассказал генерал-майор Юдин
Он также рассказал о распределении бойцов по возрасту в ходе штурмовых действий.
После начала штурма идет наращивание усилий и закрепление. То есть передаем эту территорию, и в населенные пункты идут уже подразделения закрепления. В бригаде штурмовая группа распределена таким образом, что первыми идут наиболее подготовленные молодые штурмовики. Они полностью осуществляют разведывательно-поисковые действия, ведут, закрепляют, пробивают дорогу. Потом идет подготовленный личный состав, до 40 лет. За ними - все равно мы от этого никуда не уйдем - за ними есть 45, 50, 55-летние. Но, я скажу, кто-то спортом занимался на гражданке, а кто-то идет просто с категорией, что ничего в жизни не нашел - но все выполняют задачи. И вот именно их я называю "тихоходы". Они медленно идут, закрепляютсярассказал Александр Юдин