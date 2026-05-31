Москва31 мая Вести.Возраст штурмовика, готового к выполнению боевых задач, начинается с 23 лет. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир 137-й отдельной штурмовой бригады "Урал" генерал-майор Александр Юдин.

137-я штурмовая бригада формировалась уже во время специальной военной операции (СВО) непосредственно в зоне ее проведения. 1 октября 2023 года часть приступила к исполнению обязанностей.

У меня в бригаде табу: штурмовик начинается с 23 лет. Все, кто приходит в 18 лет, 19, 20 и до 23-х - они у меня занимаются в подразделениях материально-технического обеспечения, во всех подразделениях бригады, которые существуют. Им 23 - все, он уже штурмовик, подготовлен, как положено рассказал генерал-майор Юдин

Он также рассказал о распределении бойцов по возрасту в ходе штурмовых действий.