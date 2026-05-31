Командир 137-й бригады рассказал об использовании электромотоциклов штурмовиками Комбриг Юдин: на электромотоциклах можно беззвучно заскочить на позиции врага

Москва31 мая Вести.Мобильность - самое необходимое для штурмовика, и поэтому в зоне специальной военной операции широко используются мотоциклы, в том числе электрические. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир 137-й отдельной штурмовой бригады "Урал" генерал-майор Александр Юдин.

Штурмовики используют мотоциклы для мобильности и быстроты передвижения.

Сейчас мобильность - самое главное. Потому что сейчас танки, БМП очень хорошо себя показывают, но мобильность - заскочить, именно мобильной группой закрепиться. Принцип штурма - штурманули, после этого нарастили и закрепились. Тогда будет успех. Не будет этих трех вариантов, мы ничего не сделаем рассказал Юдин

Как следует с его слов, хорошо показывают себя в определенных сценариях штурма и электрические мотоциклы.

Электромотоциклы - командир 2-го батальона применял, - очень хорошо себя показывают. Получается, хорошо утром и вечером - то есть он беззвучно заскочил. А [обычные] мотоциклы - это уже всепогодные истребители объяснил Юдин

В 137-й бригаде также оснащают штурмовые мотоциклы специальным приспособлением перед передним колесом, которое перерезает оптоволоконные кабели вражеских дронов.

Это мы называем "коса" - это именно от оптоволокна. Сейчас очень много оптоволокна применено, и он, когда едет, рубит. И за ним идут уже квадроциклы - они уже проезжают рассказал комбриг

В сентябре 2024 года СМИ сообщили, что российские войска начали применять штурмовые электромотоциклы в зоне СВО.