Над дорогами – сети с дронами: военкор Сладков показал кадры из Артемовска Военкор Сладков показал работу военных инженеров в Артемовске

Москва31 мая Вести.Бойцы группировки "Юг" обеспечивают безопасность дорог, опорных пунктов, постов и маршрутов в Артемовске. Кадры из тылового населенного пункта, освобожденного в мае 2023 года, показал военкор ИС "Вести" Александр Сладков.

Для обеспечения безопасности проезда по дорогам над ними размещают сети, чтобы они сдерживали прилетающие дроны.

Артемовск/Бахмут, казалось бы, тыловая зона. Но сети, сети над дорогой. Они дают спокойствие человеку, когда он едет по дороге, накрытой ими. Инженеры-братцы, Бог им в помощь сказал он

Замполит полка "Волга" добровольческого корпуса Минобороны России группировки "Юг" Сергей с позывным Марк рассказал об усердной работе военных инженеров, которые регулярно осматривают маршруты с сетями и убирают попавшие в них дроны противника.

Проезжая иногда, видел зависшие на сети дроны. Каждый из них, который несет смерть, вот они и застревают. Бойцы каждый день идут, проверяют, вызывают саперов, либо сами производят разминирование отметил он

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял о сложностях проведения восстановительных работ в Артемовске и Соледаре из-за обстрелов ВСУ.