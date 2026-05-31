Москва31 мая Вести.Штурмовики 137-й отдельной бригады "Урал" в ходе выполнения боевого задания проехали на мотоциклах 22 километра, преодолевая минные поля. О том, для чего продвигаться в одной колее и как мотоциклисту увернуться от атаки вражеского дрона, рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заместитель командира взвода сержант Рамиль Юзбаков.

К выполнению боевой задачи он и его сослуживцы готовились сначала на мотодроме, а затем в условиях, приближенных к боевым.

На задаче до конкретной точки, куда надо было прибыть, мы проехали около 22 километров. К задаче готовились, желающих было много. И с каждым занятием, на каждом препятствии отсеивались. Кто-то катался в детстве, а здесь не может - чересчур мощные мотоциклы. Но без этих мотоциклов никуда, потому что те мотоциклы, которые были у нас в детстве - они слабые рассказал сержант

К месту выполнения боевого задания штурмовики на мотоциклах продвигались по двое через минные поля.

Когда пришло время выполнять задачу, мы двойками закатывались туда. Первые проскочили быстро. Конечно, препятствия были, минные поля, минные заграждения. Они объехали, заскочили. Свежие мины, что набросаны недавно, их видно. Те, которые были ранее - был снег, потом выросла трава, она легла, и их уже не видно. И стараешься по одной колее - один проехал, второй едет по этой же колее. Пока ехали, срабатывали "магнитки"… Также попадались "лепестки" танковые. Но мы проехали рассказал штурмовик

Он также поделился, как боец на мотоцикле может противостоять атаке дрона-камикадзе.

Мотоциклист - у него маневренность, он может лавировать. Отстреливаться он не может на ходу, потому что у него руки заняты. Ему и помимо мин нужно лавировать, ямы всякие обходить, различные препятствия. То есть, [управлять] хоть одной рукой, как в фильмах показывают - такого не бывает. Либо надо резко остановиться, чтобы он [дрон] пролетел, впереди взорвался, либо надо под него лечь, либо на бок [мотоцикл] положить, прокатиться, чтобы он пролетел, в тебя не попал объяснил Юзбаков

Тем временем командир роты 137-й отдельной штурмовой бригады "Урал" старший лейтенант Станислав Шевченко рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", как в ходе 10-километрового марш-броска по серой зоне уцелел при атаке сразу двух дронов-камикадзе и успешно выполнил поставленную задачу.