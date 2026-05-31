Штурмовик увернулся от двух дронов-камикадзе и выполнил боевую задачу Офицер-штурмовик рассказал о 10-километровом броске и штурме вражеского опорника

Москва31 мая Вести.Командир роты 137-й отдельной штурмовой бригады "Урал" старший лейтенант Станислав Шевченко в ходе 10-километрового марш-броска по серой зоне уцелел после атаки сразу двух дронов-камикадзе и вместе с боевыми товарищами успешно выполнил поставленную задачу. О том, как это произошло, офицер рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Станислав родом из Уфы, в гражданской жизни был тренером по боксу, воспитал двух чемпионов Башкирии. Контракт на СВО подписал в апреле 2022 года.

Штурмовали в составе групп населенные пункты Невское, Терны, Красный Лиман, Старый Караван, Диброва, Щурово, Колодези. Много населенных пунктов за плечами рассказал он

В ходе одного из штурмов Станиславу и его боевым товарищам предстояло преодолеть 10 километров серой зоны - территории, отделяющей российских военных от противника.

Поступила боевая задача. Населенный пункт не буду озвучивать, направление тоже. Нам предстоял марш - 10 километров серой зоны, которая контролировалась FPV-дронами противника. Парни со мной бравые были, мои братья по крови. Достаточно близкие люди, уже с колоссальным боевым опытом, за плечами не один штурм. Все, в принципе, на духе шли, с одной целью - выполнить боевую задачу рассказал Станислав Шевченко

Подразделение продвигалось по лесополосе.

Подлетает одна "птичка" - услышал, начинал по ней работать. Вторая подлетает со спины - слышу, что сзади летит. Пару шагов вправо, отпрыгиваю - чудом цел остался. Вообще ни царапины, цел-невредим… Просто в рубашке родился рассказал он

Подойти к позициям противника удалось скрытно, появления наших бойцов украинские боевики не ждали. Задача была успешно выполнена.

Заскочили мы в большой опорный пункт. Живой силы противника там было до восьми "карандашей" (пехотинцев - прим. ред.). Залетаем в первый блиндаж - там нас вообще не ждали, получилось скрытно подойти. Дальше начали чистить блиндаж за блиндажом, угол за углом. Закрепились. Я доложил своему командиру, что успешно выполнил боевую задачу, готов к дальнейшим действиям... После командир сказал, что мы обеспечили плацдарм для дальнейшего наступления наших войск сообщил Шевченко

Противник пытался вернуть потерянные им позиции, но потерял много бойцов. Назад наши штурмовики отходили также по серой зоне.

Контратаки противника были неоднократно, но для них они закончились печально. Очень много потерь у них. Но отход был тоже тяжелый, потому что серая зона в 10 километров не переставала контролироваться FPV-дронами противника. По ходу движения назад мы уже порядка пяти камикадзе сбили сообщил офицер

Службу в 137-й штурмовой бригаде он считает честью для себя.