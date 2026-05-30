Москва30 мая Вести.Боец отряда "БАРС 32" имени Павла Судоплатова, доброволец казачьего подразделения, Александр Савенков, который сейчас выполняет боевые задачи на запорожском направлении, для ИС "Вести" рассказал, как с сослуживцами выжил под градом дронов ВСУ.

По его словам, тот день, 19 декабря 2023 года, он считает вторым днем рождения. Когда начался налет квадрокоптеров "мавик", группа была вынуждена спрятаться в первое попавшееся укрытие.

Некуда было уже деваться, вдруг видим - яма, и туда все спрыгнули. А нас уже видели все [операторы противника], нас там и закопали. Сослуживцы насчитали, что за оврагом 27 [квадрокоптеров] "мавиков" туда прилетело. Нас закопали в таком подвальчике, сравняли все вокруг. И дышать было нечем. Наступает тишина, мы откашливаемся и слышим, как тикает что-то, но не понимаем, что это вспоминает Савенков

Оказалось, что на позицию, где экстренно укрылись российские бойцы, была сброшена бомба с часовым механизмом.

Был очень сильный взрыв, что даже на глубине у нас под ногами все содрогнулось. И были лишь серость, туман, грязь. В тот момент не слышишь ничего, не видишь. И только спустя время, когда глаза более-менее привыкли, увидели луч света. И мы начали пытаться к нему продвигаться. Все ребята габаритные, но знали - если один из нас пролезет, то остальных, которых мы спасали, мы сможем вытащить. Таким образом, кто закопал, тот нам и дал возможность уйти добавил он

Ранее сообщалось, что в Воронежской области для дополнительной защиты от налетов украинских беспилотников создают отряд "БАРС-Воронеж".