Москва31 мая Вести.Бойцы подразделения "БАРС-Курск" помогают обеспечить безопасность приграничных территорий Курской области от налета беспилотников. Для этого были оборудованы несколько линий воздушной обороны, рассказал ИС "Вести" старший расчета с позывным Туркмен.

На всех наших низинах и оврагах, где есть вероятность, что пролетит вражеский беспилотник, там стоят мобильные огневые группы. Если вражеская "птица" поднялась выше на какой-то эшелон, уже отрабатываем мы объяснил он

Добровольцы уничтожают БПЛА противника в воздухе с помощью дронов-перехватчиков.

Как пояснил боец с позывным Шиня, беспилотники, которые проникают в воздушное пространство РФ, несут угрозу из-за осколочно-фугасной начинки.

Боевые части [дронов противника] у них разные - есть осколочно-фугасные, кумулятивные. То есть они несут большую угрозу. Они носят под 60 кг взрывчатого вещества пояснил он

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата была повреждена крыша одного из домов. Также он сообщил об атаке FPV-дрона на многоквартирный дом в Рыльске.