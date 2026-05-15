Боец Шорох рассказал, как восемь месяцев в одиночку удерживал позицию у Работино

Москва15 мая Вести.Боец ВС РФ с позывным Шорох рассказал, что на протяжении восьми месяцев один удерживал позицию у Работино практически под носом у Вооруженных сил Украины (ВСУ). За это время он пережил 64 сброса с дрона "Баба-яга", сообщил RT.

Шорох рассказал, что ему надо было закрепиться на позиции и вести наблюдение, чтобы украинские боевики не смогли пройти дальше. Он заступил на позицию 22 мая, а вышел только 29 января.

Посылки для российского бойца доставляли с помощью беспилотников. При этом, как вспоминает Шорох, зимой порой приходилось сидеть в укрытии по паре дней, чтобы враг не увидел его следы.

За этот период Шорох пережил 64 сброса с дрона "Баба-яга". Он передавал сообщения жене по рации. за восемь месяцев Шорох похудел на 15 кг.

