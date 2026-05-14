Разведчик Филиппов рассказал, как при штурме собрал по видеоинструкции две мины

Москва14 мая Вести.Заходя на окраину стратегически важного села Новопавловка, расположенного на пересечении ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, один из штурмовиков ВС РФ самостоятельно собрал две противотанковые мины (ПТМ) и использовал их против засевшего в укрытии врага. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" сам боец - разведчик 137-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Владимир Филиппов.

С помощью БПЛА нашим штурмовикам подсказывали обстановку, а также доставляли провизию и необходимое снаряжение. Разведчик Филиппов благодаря помощи боевых товарищей узнал, как самостоятельно собрать мину.

Выявили позицию врага - двух человек. Скинули "птицей" пацаны телефон, на телефоне было видео, как собрать ПТМ-ку. Это на энтузиазме было, по факту - импровизация. Комплектующие также были скинуты вместе с телефоном. Боеприпасы я нашел на позиции врага. Противник закрылся изнутри. Я сбросил первую ПТМку, отступил до своей позиции, выбранной на тот момент, где я оставил вторую ПТМ рассказал Владимир Филиппов

Враг, по его словам, не успел отреагировать на приближение штурмовиков ВС РФ.

Возможно, он даже не понял, что мы пришли к нему - то есть наши войска предположил Филиппов

О том, как штурмовикам 137-й бригады удалось закрепиться на окраинах Новопавловки, рассказали ИС "Вести" непосредственные участники событий.