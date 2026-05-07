Москва7 мая Вести.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский требует рассматривать на командные должности офицеров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также военных, участвовавших во вторжении в Курскую область. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

По данным собеседника ТАСС, речь идет о новых критериях кадрового отбора в украинской армии.

Сырский требует рассматривать к назначению в первую очередь офицеров 225-го и 425-го ОШП, а также участвовавших в "курской авантюре" сообщили силовики

В российских силовых структурах также заявили, что подобная кадровая политика привела к распространению методов штурмовых подразделений на другие части ВСУ.

Ранее Сырский обязал проводить ротацию боевиков ВСУ каждые два месяца. Обеспечить соблюдение нового правила обязаны командиры.