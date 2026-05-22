Москва22 маяВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перейти от тактики войны на истощение к ассиметричной стратегии. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В своем Telegram-канале он отметил, что подобный переход происходит в условиях ограниченности ресурсов.
При ограниченных ресурсах, для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от "войны на истощение" к асимметричной стратегиинаписал Сырский
Он добавил, что в задачи ВСУ входят остановка продвижения ВС России, контратаки и удары по тыловым зонам.
Ранее The Sunday Times со ссылкой на украинских военных сообщило, что Россия также сменила тактику в ходе специальной военной операции. ВС РФ сосредоточились на истощении систем противовоздушной обороны ВСУ.