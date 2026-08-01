Колесник: ВСУ могут перейти к диверсионным действиям после ухода генералов

Уход генералов после отставки Сырского может активизировать диверсии ВСУ Колесник: ВСУ могут перейти к диверсионным действиям после ухода генералов

Москва1 авг Вести.После смены командования ВСУ могут перейти к диверсионным действиям. Об этом в интервью NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Таким образом он прокомментировал решение украинских генералов покинуть службу после отставки главкома ВСУ Александра Сырского.

В дальнейшем это отразится на действиях: возможно, перейдут больше к диверсионным акциям отметил он

Колесник добавил, что при приходе нового руководителя обычно старая команда уходит, а новые кадры стараются зарекомендовать себя, пытаясь организовать какое-то наступление.

Никакого коренного перелома не наступит. … Боевой дух остался прежним убежден депутат

Ранее сообщалось, что после отставки Сырского несколько высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины приняли решение завершить военную службу и заняться научной деятельностью.