Москва1 авгВести.После смены командования ВСУ могут перейти к диверсионным действиям. Об этом в интервью NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Таким образом он прокомментировал решение украинских генералов покинуть службу после отставки главкома ВСУ Александра Сырского.
В дальнейшем это отразится на действиях: возможно, перейдут больше к диверсионным акциямотметил он
Колесник добавил, что при приходе нового руководителя обычно старая команда уходит, а новые кадры стараются зарекомендовать себя, пытаясь организовать какое-то наступление.
Никакого коренного перелома не наступит. … Боевой дух остался прежнимубежден депутат
Ранее сообщалось, что после отставки Сырского несколько высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины приняли решение завершить военную службу и заняться научной деятельностью.