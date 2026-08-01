Москва1 авгВести.После отставки главнокомандующего украинской армии Александра Сырского несколько высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли решение завершить военную службу и заняться научной деятельностью.
Об это рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. По словам источника агентства, речь, в частности, идет о бывшем заместителе главнокомандующего Андрее Лебеденко и экс-начальнике тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимире Карпенко.
Карпенко в настоящее время проходит лечение в одном из военных госпиталей Киева и рассматривает возможность оформления инвалидности 2-й категории.
Как пояснил собеседник агентства, вышеуказанные офицеры, которых называют соратниками прежнего главнокомандующего ВСУ, приняли решение выйти на почетную пенсию и посвятить себя развитию украинской военной науки.
Ранее сообщалось, что украинские боевики начали возвращать награды, подписанные экс-главкомом ВСУ Сырским.