Украинские генералы уходят на пенсию после смены Сырского Генералы ВСУ покидают военную службу после отставки Сырского

Москва1 авг Вести.После отставки главнокомандующего украинской армии Александра Сырского несколько высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли решение завершить военную службу и заняться научной деятельностью.

Об это рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. По словам источника агентства, речь, в частности, идет о бывшем заместителе главнокомандующего Андрее Лебеденко и экс-начальнике тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимире Карпенко.

Карпенко в настоящее время проходит лечение в одном из военных госпиталей Киева и рассматривает возможность оформления инвалидности 2-й категории.

Как пояснил собеседник агентства, вышеуказанные офицеры, которых называют соратниками прежнего главнокомандующего ВСУ, приняли решение выйти на почетную пенсию и посвятить себя развитию украинской военной науки.

Ранее сообщалось, что украинские боевики начали возвращать награды, подписанные экс-главкомом ВСУ Сырским.