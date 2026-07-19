Москва19 июл Вести.Украинские боевики начали возвращать награды, подписанные главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что таким образом боевики протестуют против отставки с поста министра обороны Михаила Федорова. Впрочем, по данным источника, военнослужащие сами до конца не понимаю, почему поддерживают Федорова и не любят Сырского.

Также важно отметить, что украинские военнослужащие присоединились к "международной акции" по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, врученных за подписью Сырского добавил источник

Ранее украинские СМИ писали, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал депутатам партии "Слуга народа" о неразрешимом конфликте между Сырским и Федоровым. По мнению Зеленского, стоило бы уволить обоих, но пока этого делать нельзя.

Отставка Федорова запустила волну акций протеста на Украине. 18 июля митинги прошли в Киеве, Виннице, Днепропетровска, Житомире, Ивано-Франковске, Львове, Одессе и в других крупных городах. В частности, в Одессе участники протестов устроили фаер-шоу, а во Львове на митинг пришел мэр города Андрей Садовой.

Главные требования протестующих – отставка Сырского и восстановление в должности Федорова.