Москва1 маяВести.За последние месяцы в зоне проведения спецоперации произошло несколько боев между роботизированными частями российской и украинской армий. Об этом рассказал в интервью "Соловьёв Live" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, сообщает ИС "Вести".
Он пояснил, что на поле боя стали использовать FPV-дроны с элементами искусственного интеллекта, а также наземные роботизированные комплексы.
Очень интересная вещь - за последние месяцы произошли бои между украинскими роботизированными частями и нашими.сказал Юрий Кнутов
По его словам, применение роботов на поле боя уже стало нормой.
Подобного рода атаки осуществлялись и на наши позиции, и на позиции ВСУ. Либо были столкновения между этими роботизированными подразделениями. И сейчас Украина ведет речь о том, что к концу года 30% линий боевого соприкосновения должна будет охранять с помощью FPV-дронов и наземных дроновдобавил он