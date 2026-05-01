Эксперт рассказал о боях роботов в зоне СВО Эксперт Кнутов: применение роботов на поле боя стало нормой

Москва1 мая Вести.За последние месяцы в зоне проведения спецоперации произошло несколько боев между роботизированными частями российской и украинской армий. Об этом рассказал в интервью "Соловьёв Live" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, сообщает ИС "Вести".

Он пояснил, что на поле боя стали использовать FPV-дроны с элементами искусственного интеллекта, а также наземные роботизированные комплексы.

Очень интересная вещь - за последние месяцы произошли бои между украинскими роботизированными частями и нашими. сказал Юрий Кнутов

По его словам, применение роботов на поле боя уже стало нормой.