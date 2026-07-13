На константиновском направлении у боевиков ВСУ часто нет связи с командованием Комбат Татарин сообщил о проблемах боевиков ВСУ на константиновском направлении

Москва13 июл Вести.У боевиков ВСУ на константиновском направлении зачастую нет связи с командованием, и они не понимают, что происходит вокруг. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил командир 2-го батальона ТрО 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным Татарин.

По словам Татарина, действия ВСУ сложно назвать организованным сопротивлением.

Личный состав у них уже вымотан. По данным, взятых с пленных, они находятся там, кто-то с ноября, кто-то с марта… Часто попадаются группы, у которых нет средств связи, то есть у них нет связи со своим командованием, они не понимают, куда идти. Они не понимают, что происходит вокруг них. Вот, они просто выходят на наши позиции, им предлагается сдаться. Кто-то сдается, кто-то погибает рассказал военнослужащий

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывает в отступлении своим боевикам, которые остались в освобожденной российской армией Константиновке Донецкой Народной Республики.