Командир батальона рассказал о мышеловке для солдат ВСУ в Константиновке Командир российского батальона: ВСУ делают вид, что контролируют Константиновку

Москва11 июл Вести.Командование ВСУ кидает солдат "на убой", чтобы сделать вид, что Киев "контролирует" Константиновку, рассказал ТАСС боец с позывным Бизон, командующий 3-м мотострелковым батальоном 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск.

Ранее сообщалось, что российские военные зачищают город Константиновка в ДНР от попрятавшихся боевиков ВСУ.

Как отметил боец, ВСУ бросили в городе разрозненные группы личного состава.

В мышеловке уже все, на убой их кидают, чтобы по максимуму делать вид, что они там что-то контролируют, какую-то информацию передают. Но информации от их людей уже почти и нет сказал командир батальона

По его словам, солдаты ВСУ сидят в руинах и подвалах, "они ничего не слышат, ничего не видят даже", и поэтому не могут докладывать об обстановке в Константиновке.

Об освобождении Константиновки 3 июля президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Путин отмечал, что взятие Константиновки имеет важное стратегическое значение